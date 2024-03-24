Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры: возник пожар

Во Львовской области россияне утром 24 марта атаковали объект критической инфраструктуры. В результате возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Ночью вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало", - написал Козицкий.

Атака россиян по Украине 24 марта

Россияне запустили по Украине беспилотники "Шахеды". Угроза распространялась и на западные регионы Украины.

Позже взлетели 14 бортов ТУ-95МС - носители крылатых ракет и угроза распространилась по всей территории Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной угрозе жителей Львова и области.

Ранее мы писали, что во время масштабной воздушной тревоги во Львове были взрывы. Глава Львовской ОВА сообщил об работе ПВО.

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