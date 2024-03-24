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В Украине масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Киев, Воскресенье 24 марта 2024 09:39
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В Украине масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве и во всех областях Украины была объявлена утром 24 марта. Россия подняла в воздух четыре самолета МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 9:26. "Покраснели" также восточные, северные, центральные области.

Через несколько минут воздушную тревогу объявили на юге, а позже сирены завыли в западных областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистики. Позже появилось сообщение, что Россия подняла в воздух четыре самолета МиГ-31К. Есть ракетная угроза для всей Украины.

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

Обновлено в 10:00

По Украине пошли отбои воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:35

В Украине масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Ночная атака

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты со стратегической авиации выпустили 29 крылатых ракет, а также 28 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

В Киеве раздавались взрывы, ПВО сбила в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Также оккупанты ударили по Кривому Рогу дронами, в городе более 76 тысяч человек без тепла.

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