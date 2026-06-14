РФ ударила по локомотиву на Харьковщине, есть раненые

Фото: Под утро дроны попали в локомотив на Харьковщине (t.me/MinDevUA)

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Утром 14 июня Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Что известно об ударе РФ Утром вражеские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Лозовая в Харьковской области. В результате удара повреждены локомотивы. "Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Харьковщины. Сегодня утром в результате вражеских ударов БпЛА по станции Лозовая были повреждены локомотивы", - говорится в сообщении министерства. Читайте также: Задержки, изменения маршрутов и пересадки: УЗ скорректировала движение поездов из-за атаки РФ Травмы получили машинист и помощник машиниста. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением поврежденной инфраструктуры. "Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", - отметили в министерстве.