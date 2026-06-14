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РФ ударила по локомотиву на Харьковщине, есть раненые

14:07 14.06.2026 Вс
1 мин
Что известно об атаке РФ на железную дорогу?
aimg Елена Чупровская
РФ ударила по локомотиву на Харьковщине, есть раненые Фото: Под утро дроны попали в локомотив на Харьковщине (t.me/MinDevUA)
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Утром 14 июня Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Харьковщины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Что известно об ударе РФ

Утром вражеские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Лозовая в Харьковской области. В результате удара повреждены локомотивы.

"Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Харьковщины. Сегодня утром в результате вражеских ударов БпЛА по станции Лозовая были повреждены локомотивы", - говорится в сообщении министерства.

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Травмы получили машинист и помощник машиниста. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение", - отметили в министерстве.

Напомним, в ночь на 14 июня Россия запустила по Украине 98 ударных дронов. Силы ПВО сбили большинство беспилотников, однако часть достигла целей.

Как сообщало РБК-Украина, в то же утро российские военные ударили по предприятию легкой промышленности в Днепре. Пострадали семь человек.

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