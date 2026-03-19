В Запорожье тысячи домов остались без света из-за удара РФ

Российские войска утром 19 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. Более 38 тысяч домов остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Россияне атаковали инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения", - сообщил Федоров.
По его словам, один человек получил ранения.
Пострадавший в тяжелом состоянии. На место направлены медики.
Также из-за вражеского удара обесточены более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.
Для обеспечения бесперебойной работы объекты переводят на резервные источники питания.
Электроснабжение восстановлено уже для более 83% абонентов.
Без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.
Напомним, в ночь на 19 марта российские войска атаковали Украину 133 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось уничтожить 109 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
В частности, россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.