РФ ударила по критической инфраструктуре в Винницкой области: есть обесточивание

Фото: РФ ударила по критической инфраструктуре в Винницкой области (facebook.com DSNSODE)

Российская армия утром 3 февраля атаковала объекты критической инфраструктуры в Винницкой области. Из-за атаки обесточены около 50 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram.

"Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. По состоянию на это время информация о пострадавших не поступала. На местах продолжается тушение пожаров. Из-за атаки обесточены около 50 населенных пунктов. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы по восстановлению электроснабжения. Все экстренные и профильные службы работают на местах событий.