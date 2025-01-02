Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне, - глава Харьковской ОВА

В Харьковской области города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне. В частности, продолжается строительство фортификационных сооружений и это запланированные мероприятия.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он пояснил, что мероприятия по укреплению обороны в регионе, в частности в населенных пунктах Изюм и Балаклея, являются частью запланированных мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности Харьковской области.

"Опять же, это, скажем так, плановые мероприятия, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это - построение фортификационных сооружений, это - круговая оборона города Балаклея и города Изюма", - рассказал Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что пока не может раскрывать информацию о стадии строительства фортификационных сооружений. В то же время он подчеркнул, что администрация выполняет все поставленные перед ней задачи.

Синегубов также добавил, что часть работ непосредственно выполняют военнослужащие. По его словам, процесс происходит по утвержденному плану и находится под полным контролем военных.