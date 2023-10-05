ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по Грозе "Искандером", число жертв растет

Четверг 05 октября 2023 17:22
UA EN RU
РФ ударила по Грозе "Искандером", число жертв растет Фото: РФ ударила по Грозе "Искандером", число жертв растет (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего удара российских оккупантов по селу Гроза Харьковской области погибли 50 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

"К сожалению, количество погибших в селе Гроза выросло до 50 человек", - написал глава МВД.

Также он добавил, что, по предварительной информации, оккупанты для атаки использовали баллистическую ракету "Искандер".

Обстрел Грозы

Напомним, сегодня, 5 октября, российские оккупанты обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области.

Согласно последним данным, было известно о 49 погибших в результате атаки.

Под удар попали магазин и кафе, где проходили поминки. Клименко рассказал, что ракету могли навести, сейчас правоохранители проверяют эту версию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Клименко харков Война России против Украины Купянск ракетный удар
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины