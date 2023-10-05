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РФ ударила по кафе, где проходили поминки. Клименко раскрыл детали обстрела села Гроза

Четверг 05 октября 2023 16:36
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РФ ударила по кафе, где проходили поминки. Клименко раскрыл детали обстрела села Гроза Фото: РФ ударила по кафе в селе Гроза, где проходили поминки (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 октября, ударили по кафе и магазину в селе Гроза. В кафе во время обстрела проходили поминки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"Это был магазин, рядом кафе. В магазине были местные жители, местные были и в кафе, где проходили поминки по местному односельчанину. Всего на территории находились около 60 человек. 49 погибли, среди них девочка 6 лет", - рассказал чиновник.

По его словам, семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они на операционных столах.

Клименко добавил, что правоохранителям уже удалось идентифицировать 29 тел, другие тела направили в экспертные заведения Харькова.

Министр уточнил, что чем был нанесен удар, пока неизвестно. Это могла быть ракета или авиабомба, но тип установят эксперты.

"Удар был настолько точным, а это не большое помещение, чтобы в него точно попасть. Поэтому есть подозрение (что навел кто-то из местных - ред.) в СБУ и полиции. Мы можем этот вариант проверить обязательно", - рассказал глава МВД.

Обстрел села Гроза

Напомним, ранее стало известно, что россияне ударили по селу Гроза. Под их обстрел попал магазин.

В результате атаки известно о 49 погибших. Разбор завалов продолжается.

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