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РФ ударила по энергообъекту в Житомире: в Киеве стало меньше света

21:14 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
РФ ударила по энергообъекту в Житомире: в Киеве стало меньше света Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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В Киеве ухудшилась ситуация со светом и водой. Причиной стал удар России по энергообъекту в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram и начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко в Telegram.

Ситуация в Киеве

Кличко отметил, что повреждение энергообъекта в Житомире повлияло на ситуацию с энергообеспечением столицы.

"Также снизилось давление в системе водоснабжения Киева. На станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы", - говорит он.

Обстрел в Житомире

Бунечко, в свою очередь, сообщил, что РФ атаковала объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде.

"На месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштаб повреждений оборудования и меры, необходимые для возобновления энергоснабжения", - заверил он.

Пока неизвестно, сколько нужно времени для проведения ремонтных работ, уточнил Бунечко.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия снова ударила по энергообъектам ДТЭК в Киевской области. Света нет в двух районах.

Кроме того, за последние трое суток россияне нанесли 78 массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом неприятеля оказались как электростанции, так и объекты передачи тока.

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