РФ вдарила по енергооб'єкту в Житомирі: у Києві стало менше світла
У Києві погіршилася ситуація зі світлом та водою. Причиною став удар Росії по енергооб'єкту на Житомирщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.
Ситуація у Києві
Кличко зазначив, що пошкодження енергообʼєкта в Житомирі вплинуло на ситуацію з енергозабезпеченням столиці.
"Також знизився тиск в системі водопостачання Києва. На станціях, де є така можливість "Киівводоканал" перемикає живлення на генератори", - каже він.
Обстріл у Житомирі
Бунечко, своєю чергою, повідомив, що РФ атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.
"На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання", - запевнив він.
Поки що не відомо, скільки потрібно часу для проведення ремонтних робіт, уточнив Бунечко.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія знову ударила по енергооб’єктах ДТЕК у Київській області. Світла немає у двох районах.
Крім того, за останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.