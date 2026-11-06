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РФ вдарила по енергооб'єкту в Житомирі: у Києві стало менше світла

21:14 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
РФ вдарила по енергооб'єкту в Житомирі: у Києві стало менше світла Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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У Києві погіршилася ситуація зі світлом та водою. Причиною став удар Росії по енергооб'єкту на Житомирщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.

Ситуація у Києві

Кличко зазначив, що пошкодження енергообʼєкта в Житомирі вплинуло на ситуацію з енергозабезпеченням столиці.

"Також знизився тиск в системі водопостачання Києва. На станціях, де є така можливість "Киівводоканал" перемикає живлення на генератори", - каже він.

Обстріл у Житомирі

Бунечко, своєю чергою, повідомив, що РФ атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді.

"На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання", - запевнив він.

Поки що не відомо, скільки потрібно часу для проведення ремонтних робіт, уточнив Бунечко.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія знову ударила по енергооб’єктах ДТЕК у Київській області. Світла немає у двох районах.

Крім того, за останні три доби росіяни завдали 78 масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом ворога опинилися як електростанції, так і об'єкти передачі струму.

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