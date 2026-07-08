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В Харькове резко возросло количество раненых после удара РФ

15:33 08.07.2026 Ср
1 мин
Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом
aimg Мария Науменко
В Харькове резко возросло количество раненых после удара РФ Фото: спасатель ГСЧС (Getty Images)
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Число пострадавших после утренней атаки на Харьков стремительно возросло. Спасатели до сих пор работают на месте одного из ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"До 42 человек возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов Немышлянского района", - написал глава ОВА.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Что известно о утреннем ударе по Харькову

Российские войска утром 8 июля нанесли ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Немышлянском районе Харькова.

В результате атаки погибли два человека. Еще десятки жителей получили ранения, среди них есть дети.

В доме частично разрушен пятый этаж. Также неподалеку повреждены автомобили.

Кроме того, российский ударный дрон попал по АЗС в Киевском районе Харькова. После атаки вспыхнул пожар, который впоследствии локализовали.

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