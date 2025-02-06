Как выглядит рынок "Барабашово" в Харькове после ночной атаки: фото

Вчера, 5 февраля, оккупанты атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) один из крупнейших рынков Харькова в результате чего были серьезно повреждены павильоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

После 23:30 городской голова Игорь Терехов сообщил об ударе по харьковскому рынку, неподалеку от транспортной инфраструктуры. В частности он заявил, что в результате атаки произошло возгорание торговых павильонов, но пострадавших нет.

По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, террористы атаковали рынок беспилотником "Герань-2".

Фото: как выглядит рынок "Барабашово" в Харькове после атаки (t.me/prokuratura_kharkiv)

"В Киевском районе самые существенные разрушения, там БпЛА попал в крышу крупнейшего рынка Харькова. Из-за взрыва были повреждены десятки торговых павильонов. Травмированных на месте событий нет", - рассказал он.