РФ ударила дронами по Николаевской области: без света часть района

По его данным, в результате вражеской атаки произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время Ким около 08:20 уточнил, что в городе произошла аварийная ситуация не связанная с обстрелами.

"Сейчас вода подается в город с пониженным давлением. Работы по восстановлению ведутся, объем воды будет постепенно увеличиваться. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены", - сообщил он.

Обстрелы Николаева

В ночь на 26 декабря российские войска совершили атаку на Николаев и его пригород, применив несколько ударных беспилотников, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без электроснабжения.

Ранее, 21 декабря, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Снигиревской общине Николаевской области. В результате атаки был поврежден склад с гуманитарной помощью, ранения получил мужчина.