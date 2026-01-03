RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ ударила дронами по Николаевской области: без света часть района

Иллюстративное фото: РФ ударила дронами по Николаевщине (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 3 января российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками типа "Шахед" по критической инфраструктуре Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По его данным, в результате вражеской атаки произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время Ким около 08:20 уточнил, что в городе произошла аварийная ситуация не связанная с обстрелами.

"Сейчас вода подается в город с пониженным давлением. Работы по восстановлению ведутся, объем воды будет постепенно увеличиваться. Ориентировочно до конца дня работы должны быть завершены", - сообщил он.

Обстрелы Николаева

В ночь на 26 декабря российские войска совершили атаку на Николаев и его пригород, применив несколько ударных беспилотников, предварительно типа "Молния". В результате обстрела часть Николаевского района осталась без электроснабжения.

Ранее, 21 декабря, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Снигиревской общине Николаевской области. В результате атаки был поврежден склад с гуманитарной помощью, ранения получил мужчина.

 

Еще один авиаудар российские войска совершили 20 декабря по Баштанскому району Николаевской области. По предварительным данным, применялись управляемые авиабомбы, в результате чего пострадал местный житель.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в УкраинеАтака дроновОтключения светаБлэкаут