RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ ударила по Днепропетровской области: есть погибший, повреждено предприятие

Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 18 июля в Днепропетровской области в результате ночной атаки погиб мужчина, еще двое получили ранения. Вражеские дроны повредили транспортное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По его словам, под удар российских беспилотников попали Вербковская и Богдановская громады Павлоградского района.

"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Атака вызвала повреждение транспортного предприятия и пожар, который спасатели ликвидировали.

Вражеские дроны также атаковали Роздорскую громаду Синельниковского района: там произошло возгорание, уничтожено и повреждено несколько транспортных средств. Пожар потушили.

Кроме того, по Никополю россияне ударили FPV-дроном, последствия атаки уточняются.

Силы ПВО сбили над областью три российских беспилотника.

 

Ночные обстрелы РФ

Напомним, что этой ночью Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме.

Впоследствии в Изюмской МВА сообщили, что после попадания беспилотника в промышленную зону громады вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Также этой ночью российские войска атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами". В результате ударов возникли пожары, разрушены нежилые здания, есть информация об одном раненом.

Кроме того, захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Степногорской громаде в Запорожской области. В результате удара погиб пожилой мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в Украине