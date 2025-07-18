РФ ударила по Днепропетровской области: есть погибший, повреждено предприятие

По его словам, под удар российских беспилотников попали Вербковская и Богдановская громады Павлоградского района.

"Погиб 52-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Атака вызвала повреждение транспортного предприятия и пожар, который спасатели ликвидировали.

Вражеские дроны также атаковали Роздорскую громаду Синельниковского района: там произошло возгорание, уничтожено и повреждено несколько транспортных средств. Пожар потушили.

Кроме того, по Никополю россияне ударили FPV-дроном, последствия атаки уточняются.

Силы ПВО сбили над областью три российских беспилотника.