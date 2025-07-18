РФ вдарила по Дніпропетрівській області: є загиблий, пошкоджено підприємство

За його словами, під удар російських безпілотників потрапили Вербківська та Богданівська громади Павлоградського району.

"Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

Атака спричинила пошкодження транспортного підприємства та пожежу, яку рятувальники ліквідували.

Ворожі дрони також атакували Роздорську громаду Синельниківського району: там сталося займання, знищено та пошкоджено кілька транспортних засобів. Пожежу загасили.

Крім того, по Нікополю росіяни вдарили FPV-дроном, наслідки атаки уточнюються.

Сили ППО збили над областю три російські безпілотники.