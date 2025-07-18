РФ вдарила по Дніпропетрівській області: є загиблий, пошкоджено підприємство

У ніч на 18 липня на Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки загинув чоловік, ще двоє отримали поранення. Ворожі дрони пошкодили транспортне підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
За його словами, під удар російських безпілотників потрапили Вербківська та Богданівська громади Павлоградського району.
"Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
Атака спричинила пошкодження транспортного підприємства та пожежу, яку рятувальники ліквідували.
Ворожі дрони також атакували Роздорську громаду Синельниківського району: там сталося займання, знищено та пошкоджено кілька транспортних засобів. Пожежу загасили.
Крім того, по Нікополю росіяни вдарили FPV-дроном, наслідки атаки уточнюються.
Сили ППО збили над областю три російські безпілотники.
Нагадаємо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Харківської області дрони. Зокрема, звуки вибухів лунали в Ізюмі.
Згодом в Ізюмській МВА повідомили, що після влучання безпілотника в промислову зону громади спалахнула пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Також цієї ночі російські війська атакували Запорізький район щонайменше дев’ятьма "Шахедами". Унаслідок ударів виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі, є інформація про одного пораненого.
Крім того, загарбники вдарили керованими авіабомбами по Степногірській громаді в Запорізькій області. Внаслідок удару загинув літній чоловік.
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