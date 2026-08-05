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Россияне ударили "Бардеролями" по Харькову, есть пострадавшие

10:53 05.08.2026 Ср
2 мин
Куда попал враг?
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили "Бардеролями" по Харькову, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне ударили "Бардеролями" по Харькову (ГСЧС)
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Российские войска утром 5 августа атаковали Харьков дронами-ракетами "Бандероль". В результате ударов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Зафиксировано попадание "Бандероли" в Новобаварском районе Харькова. Враг попал по гражданскому предприятию.

В Холодногорском районе удар пришелся по территории частного домовладения. Повреждены 15 окрестных домов и несколько автомобилей.

Всего в Харькове известно о восьми пострадавших - трое в Холодногорском районе, и пятеро в Новобаварском.

Обновлено 10:57

Еще две женщины обратились за медицинской помощью в Новобаварском районе.

В результате российского удара они подверглись острой реакции на стресс.

Общее количество пострадавших в городе выросло до 9 человек.

Обстрел Украины 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить враждебную баллистику.

Основное направление удара - Киевская область.

В Киеве результаты фиксируются в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.

В городе повреждена жилищная инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка уже локализовавшегося аммиака. Погиб один человек, более 20 – пострадали.

Под огнем оказались "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.

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