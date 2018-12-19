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Омбудсмен назвала кількість переселенців в Україні

Новини » Суспільство    19.12.2018 - 19:50
Омбудсмен назвала кількість переселенців в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні понад 1,6 млн переселенців

В Україні нараховується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook

За її словами, переважно з окупованих територій виїжджає молодь і люди середнього віку.

"На сьогодні в Україні нараховується близько 1,6 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого з окупованих територій виїжджає молодь і люди середнього віку", - зазначила Денісова.

Також вона наголосила, що реальну кількість переселенців назвати важко. Адже проблемою є також те, що уряд продовжує застосовувати політику прив’язки отримання пенсії та інших гарантованих державою виплат та допомог до статусу ВПО.

"Щомісяця здійснюється понад мільйон перетинів лінії зіткнення через п’ять пунктів, один з яких - напівзруйнований дерев’яний пішохідний міст у Станиці Луганській. Це ще більше ізолює мешканців на неконтрольованих територіях", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, більше 10% вимушено переселених осіб (ВПО) повідомили про те, що відчували дискримінацію у зв'язку із свої статусом ВПО.

РБК-Україна повідомляло, що більше третини переселенців не планують повертатися на Донбас після завершення конфлікту. За результатами опитування Представництва МОМ в Україні, попри економічні виклики, внутрішньо переміщені особи в Україні переважно залишаються у своїх нинішніх місцях проживання та налагоджують відносини з приймаючими громадами.

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