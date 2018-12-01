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Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для українців

Новини » Політика    01.12.2018 - 23:28
Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для українців
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент РФ заявив, що вони мають намір йти "по шляху лібералізації"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру йти за прикладом Києва і не будуть вводити ніяких обмежень для перебування і в'їзду громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Путін повідомив, що вони збираються піти "по шляху лібералізації" для отримання громадянства РФ громадянами України.

"Ми ніяких обмежень щодо громадян України вводити не будемо. Крім того, ми, навпаки, підемо по шляху лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання ними російського громадянства, якщо хтось з них цього хоче", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кремлі розповіли про контакті Путіна з Трампом і переговорах з Меркель і Макроном. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "Путін дав вичерпне роз'яснення на зустрічі з Меркель щодо чорноморського прикордонного інциденту".

У Кремлі розповіли про контакт Путіна з Трампом і переговорах з Меркель і Макроном У Кремлі заявили, що США запропонували Росії продовжувати контакти
Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціягражданство
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