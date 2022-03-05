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Україна бойкотує світові компанії, які не пішли з ринку РФ

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Київ, Субота 05 березня 2022 03:37
Україна бойкотує світові компанії, які не пішли з ринку РФ Фото: Україна оголосила бойкот найбільшим світовим компаніям (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Українські супермаркети починаю бойкотувати світові компанії, які не пішли з ринку РФ. Їх продукцію вже почали прибирати з полиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати на російських ринках. Це компанії: Nestlé; P&G; Unilever; Coca-Cola; Danone

"Український ринок розцінює це як зневагу. Гіпермаркети Fozzy Group (в які, зокрема, входять Сільпо і Фора), а також VARUS і NOVUS бойкотують Coca-Cola після відмови компанії вийти з ринку РФ. У зазначених торгових мережах почали масово прибирати з полиць своїх магазинів Асортимент під цим брендом.",- йдеться в заяві.

Нагадаємо, що вже близько 70 брендів заявили про своє відхід з російського ринку.

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