Турчинов: біля українського кордону розташовані готові до наступу підрозділи РФ

Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами Турчинова, РФ почала блокаду українського азовського узбережжя

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що біля українського кордону розташовані готові до наступу російські підрозділи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ВВС news Україна".

"Біля нашого кордону розташовані підрозділи, готові до наступально-штурмових дій. Я вже не кажу про мілітаризацію Криму, де крім значно посиленого Чорноморського флоту, створений 22-й армійський корпус, орієнтований для наступу на південні регіони нашої країни", - сказав секретар РНБО.

За його словами, РФ фактично почала блокаду українського азовського узбережжя.

"З завершенням першої черги Керченського мосту вони фактично почали економічну блокаду нашого азовського узбережжя, продовжуючи свою експансію вже на морі. РФ хоче зробити Азовське море російським "озером". Саме тому ми протидіяли. Захоплені РФ, наші плавзасоби виконували рішення РНБО про посилення військової присутності в Азово-Чорноморському регіоні та створення на Азові бази ВМС", - заявив він.

Також Туричинов відзначив роботу над посиленням берегової оборони Чорного та Азовського узбережжя.

"З цією метою будуть залучені нові і модернізовані ракетні комплекси. Це дозволить нам не тільки ефективно протидіяти будь-яким десантним операціям, але і знищити будь-який корабель, який загрожує нашій країні в 300 кілометрів, навіть якщо він розташований в порту базування", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, раніше Олександр Турчинов заявляв, що українська армія здатна дати відсіч будь провокації Росії.