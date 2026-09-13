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РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей уничтожила ПВО

08:27 13.09.2026 Вс
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается до сих пор
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО смогла обезвредить большинство российских дронов (Getty Images)

В ночь на 13 сентября российские войска совершили новую массированную атаку на Украину. На этот раз противник запустил 453 средства воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Согласно данным Воздушных сил, враг применил:

  • ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;
  • дроны "Гербера";
  • дроны-имитаторы "Пародия";
  • S8000 "Бандероль".

Вражеские цели летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ; ВОТ АР Крым - Гвардейское и акватория Азовского Моря.

Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины. К защите неба привлекли:

  • авиацию;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделы РЭБ;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 405 вражеских БПЛА разных типов, а также четыре S8000 "Бандероль".

В то же время, зафиксировано:

  • попадание средств воздушного нападения на 13 локациях;
  • падение сбитых целей и их обломков на 7 локациях.

Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.

Воздушные силы призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

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