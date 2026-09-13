РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов: сколько целей уничтожила ПВО

Согласно данным Воздушных сил, враг применил:

ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;

дроны "Гербера";

дроны-имитаторы "Пародия";

S8000 "Бандероль".

Вражеские цели летели по направлениям: Шаталово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ; ВОТ АР Крым - Гвардейское и акватория Азовского Моря.

Воздушное нападение отражали подразделения Сил обороны Украины. К защите неба привлекли:

авиацию;

зенитные ракетные войска;

подразделы РЭБ;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 405 вражеских БПЛА разных типов, а также четыре S8000 "Бандероль".

В то же время, зафиксировано:

попадание средств воздушного нападения на 13 локациях;

падение сбитых целей и их обломков на 7 локациях.

Атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.

Воздушные силы призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.