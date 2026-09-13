РФ уночі атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей знищила ППО

У ніч на 13 вересня російські війська здійснили нову масовану атаку на Україну. Цього разу противник запустив 453 засоби повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Згідно з даними Повітряних сил, ворог застосував:
Ворожі цілі летіли із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ; ТОТ АР Крим - Гвардійське та акваторія Азовського Моря.
Повітряний напад відбивали підрозділи Сил оборони України. До захисту неба залучили:
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 405 ворожих БпЛА різних типів, а також чотири S8000 "Бандероль".
Водночас зафіксовано:
Атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.
Повітряні сили закликають громадян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Канада виділяє сотні мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України.
Також стало відомо, що Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро для України на ракети Patriot та дрони.
А президент Володимир Зеленський напередодні розповів, скільки ракет потрібно Україні для знищення російської балістики.