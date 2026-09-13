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РФ уночі атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей знищила ППО

08:27 13.09.2026 Нд
2 хв
Повітряний напад ворога триває досі
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО змогла знешкодити більшість російських дронів (Getty Images)

У ніч на 13 вересня російські війська здійснили нову масовану атаку на Україну. Цього разу противник запустив 453 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Згідно з даними Повітряних сил, ворог застосував:

  • ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні;
  • дрони "Гербера";
  • дрони-імітатори "Пародія";
  • S8000 "Бандероль".

Ворожі цілі летіли із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ; ТОТ АР Крим - Гвардійське та акваторія Азовського Моря.

Повітряний напад відбивали підрозділи Сил оборони України. До захисту неба залучили:

  • авіацію;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 405 ворожих БпЛА різних типів, а також чотири S8000 "Бандероль".

Водночас зафіксовано:

  • влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях;
  • падіння збитих цілей та їхніх уламків на 7 локаціях.

Атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

Повітряні сили закликають громадян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

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