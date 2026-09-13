РФ уночі атакувала Україну сотнями дронів: скільки цілей знищила ППО

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Канада виділяє сотні мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України.

Також стало відомо, що Єврокомісія схвалила 6,1 млрд євро для України на ракети Patriot та дрони.

А президент Володимир Зеленський напередодні розповів, скільки ракет потрібно Україні для знищення російської балістики.