У РФ українця засудили до 2 років в'язниці нібито за зв'язки з "Правим сектором"

Романа Терновського звинуватили у співпраці з "Правим сектором"

Арештованого в Російській Федерації нібито за зв'язки з "Правим сектором" українця Романа Терновського засудили до 2 років і 3 місяців в'язниці. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

Повідомляється, що вирок Тернівському набув чинності. За версією слідства, він в 2015-2016 роках на території України виготовляв і розповсюджував атрибутику "Правого сектора". Крім того, 15 лютого 2016 року в районі пункту пропуску "Гоптівка" на кордоні з РФ брав участь у блокаді російських вантажівок.

"12 червня 2016 року Тернівський та інші учасники названої організації провели аналогічну цілеспрямовану акцію щодо зриву проведення заходів на честь Дня Росії в Генеральному консульстві Російської Федерації в місті Харкові. Крім іншого, обвинувачений здійснював пропаганду діяльності "Правого сектора" серед користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет, у тому числі серед осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Росії заявили про затримання Терновського у жовтні 2017 року. У ході обшуку за місцем його проживання в Ростові-на-Дону були нібито знайдені речі з символікою організації "Правий сектор".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вже 22 громадянина РФ просять президента Росії Володимира Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.