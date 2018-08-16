Вже 22 громадянина РФ просять Путіна обміняти їх на українських політв'язнів

Надійшло ще 7 звернень від росіян на ім’я президента РФ Володимира Путіна

Надійшло ще 7 звернень від росіян на ім’я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Про це повідомляє у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

Як повідомляє омбудсмен, прохання написали:

Анатолій Бусигін, Олексій Шибаєв, Сергій Єгоров та Ольга Коваліс з Маріупольського СІЗО;

Василь Кусакін та Валерій Гратов з Дніпровської установи виконання покарань №4;

Мурат Джимієв з Київського слідчого ізолятора.

Також Денісова зазначила, що на цей момент вже 22 ув’язнених російських громадянина подали такі заяви. Омбудсмен сказала, що всі ці 22 заяви Міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доправить до адміністрації президента РФ.

Денісова наголосила, що Україна вже давно ініціювала обмін та подала до РФ відповідні списки, але досі немає відповіді від представника РФ в Трьохсторонній контактній групі Бориса Гризлова і уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, яким ще 5 липня було направлено листи щодо можливого обміну.

Раніше повідомлялось, що ще четверо громадян Російської Федерації, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, просять президента Росії Володимира Путіна обміняти їх на українських політв'язнів.

Також раніше перший віце спікер українського парламенту, представник контактної групи ТКГ Ірина Геращенко заявляла, что українська сторона направить представникам Росії в Тристоронньої контактній групі інформацію про заяви громадян РФ, що утримуються в Україні, які висловили бажання повернутися в Росію для подальшого відбування покарання.