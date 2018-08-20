В РФ украинца приговорили к 2 годам тюрьмы якобы за связи с "Правым сектором"

Романа Терновского обвинили в сотрудничестве с "Правым сектором"

Арестованного в Российской Федерации якобы за связи с "Правым сектором" украинца Романа Терновского приговорили к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

Сообщается, что приговор Терновскому вступил в силу. По версии следствия, он в 2015-2016 годах на территории Украины изготавливал и распространял атрибутику "Правого сектора". Кроме того, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" на границе с РФ участвовал в блокаде российских грузовиков.

"12 июня 2016 года Терновский и другие участники названной организации провели аналогичную целенаправленную акцию по срыву проведения мероприятий в честь Дня России в Генеральном консульстве Российской Федерации в городе Харькове. Помимо прочего, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" среди пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в России заявили о задержании Терновского в октябре 2017 года. В ходе обыска по месту его жительства в Ростове-на-Дону были якобы обнаружены вещи с символикой организации "Правый сектор".

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже 22 гражданина РФ просят президента России Владимира Путина обменять их на украинских политзаключенных.