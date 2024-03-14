Россия запустила по Украине около 50 северокорейских ракет, - прокурор

С начала широкомасштабного вторжения Россия выпустила по Украине около 50 ракет типа Hwasong 11 (KN-23/24) производства Северной Кореи.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today .

По его словам, в Украине было зафиксировано 50 случаев применения россиянами ракет из Северной Кореи.

Как рассказал прокурор, дальность полета у северокорейских ракет гораздо больше, чем у российских (около 700 километров). Однако эти ракеты очень низкого качества, иногда взрываются в воздухе.

Фильчаков также подтвердил один случай использования российскими войсками северокорейской ракеты KN-23 для обстрела Харькова.

"Официально в регионе зарегистрирован один случай применения северокорейской ракеты. Мы получили выводы и национальных и международных экспертов, что 2 января северокорейская ракета была выпущена по дому на проспекте Независимости, 1", - рассказал прокурор.

По его словам, есть еще два случая, где, как установили военные специалисты, РФ применяла северокорейские ракеты.

"Это по Слободскому району 7 февраля. Есть маркировка 11/2 - это наименование военного завода в Северной Корее. Мы ждем результатов экспертизы", - добавил Фильчаков.

КНДР поставляет России ракеты

Напомним, в декабре 2023 года в Белом доме заявили, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистических ракет северокорейского производства для обстрелов Украины.