Россия ударила по вокзалу Херсона, в графике поездов есть изменения

Массированный обстрел Украины 8 мая

Сегодня ночью россияне нанесли новый массированный удар по Украине, который продолжался до утра. Известно, что оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков. Также были пуски "Шахедов".

Под ударом россиян оказалась украинская энергетика. В Минэнергетики сообщили, что в шести областях были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии.

Россия также направила ракеты в Киев. В столице раздавались взрывы и работала ПВО.

Кроме того, российские войска обстреляли три украинских теплоэлектростанции, в результате чего их оборудование было повреждено.

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