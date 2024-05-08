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РФ вдарила по вокзалу Херсона, у графіку поїздів є зміни

Фото: РФ поцілила по цивільній залізниці в Херсоні (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Зранку, 8 травня, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Наразі рух поїзда №121/122 "Київ - Херсон - Київ" залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначають, що наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

 

Масований обстріл України 8 травня

Сьогодні вночі росіяни завдали нового масованого удару по Україні, який продовжувався до ранку. Відомо, що окупанти випустили ракети зі стратегічних бомбардувальників. Також були пуски "Шахедів".

Під ударом росіян була українська енергетика. У Міненергетики повідомили, що у шістьох областях були атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Росія також спрямувала ракети на Київ. У столиці лунали вибухи і працювала ППО.

Крім того, російські війська обстріляли три українські теплоелектростанції, в результаті чого їх обладнання було пошкоджене.

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УкрзалізницяХерсонВійна Росії проти України