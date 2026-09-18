РФ открыла охоту на пассажирские поезда "Укразализныцы", - Politico

Россия усиливает атаки на украинские пассажирские поезда с помощью реактивных дронов. За время полномасштабной войны повреждены или уничтожены более 500 локомотивов, причем большая часть потерь пришлась на последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Удары по движущимся поездам

Как пишет Politico, с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или уничтожила более 500 локомотивов.

Более 60% этих потерь пришлись на последние восемь месяцев. Сейчас "Укрзализныця" ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов.

В России удары по железнодорожной инфраструктуре называют частью стратегии против украинской логистики, в частности той, которая используется для доставки иностранного оружия. В "Укрзализныце" считают, что последствия атак выходят далеко за рамки военной логистики.

"Россияне стремятся изолировать наши прифронтовые общины, посеять панику и страх среди и без того измученных местных жителей, парализовать экономику", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

По его словам, осенью 2025 года российские силы начали целенаправленно атаковать пассажирские составы после получения антенн для mesh-сетей.

Такая технология позволяет беспилотникам поддерживать связь между собой и наземными передатчиками, в том числе на территории Беларуси или оккупированных районов Украины.

"Прошлой осенью они нанесли удар по поезду возле Лозовой, города в Харьковской области, убив шестерых человек. С тех пор мы ввели протоколы эвакуации. Нам удаётся спасти большинство людей, но россияне продолжают уничтожать наши локомотивы", – сказал он.

Удары уходят дальше от фронта

Основная часть атак приходится на районы в пределах 200 километров от линии соприкосновения. Однако в последнее время российские войска расширили географию применения таких дронов.

"Теперь россияне используют антенны и ретрансляторы в Беларуси, чтобы наносить удары и по западным регионам Украины", – сказал Перцовский.

Отдельно в Politico упомянули недавнюю атаку возле польской границы. Российский беспилотник поразил поезд вскоре после отправления другого состава, в котором находились европейские советники по вопросам безопасности и бывшие лидеры, среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В "Укрзализныце" предположили, что целью мог быть именно этот состав, поскольку он отправился раньше запланированного времени.

"Последние удары вблизи польской границы свидетельствуют о том, что их дополнительной целью является повышение рисков для наших иностранных гостей, партнеров, дипломатов, политиков и журналистов... Россияне хотят, чтобы они тоже боялись ехать в Украину, потому что тот факт, что после всех попыток изолировать Украину мы по-прежнему открыты и интересны для мира, очень раздражает россиян", – сказал Перцовский.

Директор Центра информационной устойчивости в Украине Юлия Чикольба, которая в день атаки ехала из Киева в польский Хелм, рассказала, что пассажиров дважды эвакуировали.

"Мы опоздали на семь часов. Нам дважды пришлось эвакуироваться из-за того дрона у границы", – рассказала Чикольба.

По ее словам, сотрудники железной дороги организовали эвакуацию и приказали пассажирам покинуть вагоны и отойти от состава.

"А потом мы увидели, как приближается дрон. Тот самый, который впоследствии попал в поезд ближе к границе. Все равно было страшно", - отметила Чикольба.

Локомотивы сложно заменить

Атаки создают не только угрозу для пассажиров, но и серьезную проблему для восстановления подвижного состава. Стоимость одного нового локомотива составляет около 5 млн евро.

"Ремонт локомотивов является ключевым приоритетом: запасные части, материалы и персонал, способный круглосуточно проводить ремонт. У нас есть надежные партнеры, которые помогают нам в этом, в частности Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк, но темпы разрушения настолько высоки, что наших финансовых ресурсов недостаточно", – сказал Перцовский.

При этом быстро заменить поврежденную технику только за счет зарубежной помощи сложно. Украинская железная дорога использует колею шириной 1520 мм, тогда как стандарт в большей части Европы составляет 1435 мм. Поэтому выбор подходящего подвижного состава для передачи Украине ограничен.

Такую же ширину колеи используют страны Балтии и Финляндия. Литва уже пообещала передать Украине локомотивы в рамках зимнего пакета помощи.

Несмотря на потери, "Укрзализныця" продолжает планировать работу при разных сценариях.

"У нас есть различные оперативные планы для обеспечения баланса между безопасностью, но мы точно не рассматриваем сценарий, при котором останавливаемся. Так же как наша страна не рассматривает возможности прекратить борьбу, железная дорога, естественно, не рассматривает возможности прекратить свою работу", – сказал Перцовский.