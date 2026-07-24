Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
В ночь на 24 июля Россия атаковала Украину 5 ракетами и 180 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
- пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 180 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 160 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных дронов на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8.
Обстрелы Украины
Напомним, вчера днем, 23 июля, россияне атаковали Запорожье авиабомбами. По состоянию на вечер было известно, что в результате обстрела пострадали более двух десятков человек.
В среду, 22 июля, российские оккупанты ударили по АЗС в Сумах. В результате обстрелов вспыхнули пожары.
Также россияне били по Одессе беспилотниками. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие.