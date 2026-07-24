Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар

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В ночь на 24 июля Россия атаковала Украину 5 ракетами и 180 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.