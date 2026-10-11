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РФ повредила ЛЭП в Киеве: на обоих берегах начались проблемы с водой

17:23 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ повредила ЛЭП в Киеве: на обоих берегах начались проблемы с водой Фото: В столице снова проблемы с водоснабжением (Getty Images)
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11 октября Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Киева, в результате чего повреждена высоковольтная линия электропередач.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру. Повреждена высоковольтная линия электропередачи", - подчеркнул Кличко.

По его словам, давление воды в системе на правом и левом берегах понижено.

Мэр добавил, что аварийные бригады уже работают.

Ситуация со светом в Киеве 11 октября

"Укрэнерго" сообщает, что в результате вражеской атаки в столице поврежден энергообъект, из-за чего в нескольких районах произошло масштабное обесточивание.

Энергетики уже переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения. Оценить повреждения и приступить к аварийно-восстановительным работам они смогут после отбоя воздушной тревоги.

Жителей Киева, у которых сейчас есть свет, призывают временно ограничить использование мощных электроприборов. Это поможет снизить нагрузку на сети и быстрее восстановить стабильное электроснабжение во всех районах столицы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какая именно часть Киева осталась без света из-за атаки РФ.

Кроме того, недавно эксперт назвал мягкий и худший сценарии для Киева зимой.

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