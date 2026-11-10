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РФ ударила по "Эпицентру" в Кропивницком, есть травмированые

12:21 10.11.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ ударила по "Эпицентру" в Кропивницком, есть травмированые Фото: последствия удара по "Эпицентру" (kr.dsns.gov.ua)
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Утром 10 ноября россияне попали по торговому центру "Эпицентр" в Кропивницком. Есть травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, утром из-за атаки загорелся автомобиль на автостоянке. Травмировались два человека.

После повторного удара пожар возник на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Спасатели ее тушат, но постоянная угроза новых обстрелов усложняет их работу.

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Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают психологи ГСЧС, они помогают всем, кому это нужно.

Напомним, утром 10 ноября россияне атаковали энергетику в восьми областях.

Среди них была и Кировоградская. Обесточение зафиксировали в шести других регионах.

Также мы писали, что российский дрон прицельно атаковал пригородный электропоезд в Сумах.

Поезд в этот момент стоял на перроне, никто не пострадал.

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