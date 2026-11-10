РФ ударила по "Эпицентру" в Кропивницком, есть травмированые

Утром 10 ноября россияне попали по торговому центру "Эпицентр" в Кропивницком. Есть травмированные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

По данным спасателей, утром из-за атаки загорелся автомобиль на автостоянке. Травмировались два человека.

После повторного удара пожар возник на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Спасатели ее тушат, но постоянная угроза новых обстрелов усложняет их работу.

Информацию о пострадавших уточняют. На месте работают психологи ГСЧС, они помогают всем, кому это нужно.

Напомним, утром 10 ноября россияне атаковали энергетику в восьми областях.

Среди них была и Кировоградская. Обесточение зафиксировали в шести других регионах.