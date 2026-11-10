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РФ ударила по "Епіцентру" в Кропивницькому, є травмовані

12:21 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ ударила по "Епіцентру" в Кропивницькому, є травмовані Фото: наслідки удару по "Епіцентру" (kr.dsns.gov.ua)
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Уранці 10 листопада росіяни влучили по торговому центру "Епіцентр" у Кропивницькому. Є травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, уранці через атаку загорівся автомобіль на автостоянці. Травмувалися двоє людей.

Після повторного удару пожежа виникла на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники її гасять, але постійна загроза нових обстрілів ускладнює їхню роботу.

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Інформацію про постраждалих уточнюють. На місці працюють психологи ДСНС, вони допомагають усім, кому це потрібно.

Нагадаємо, вранці 10 листопада росіяни атакували енергетику у восьми областях.

Серед них була й Кіровоградська. Знеструмлення зафіксували у шести інших регіонах.

Також ми писали, що російський дрон прицільно атакував приміський електропоїзд у Сумах.

Потяг у цей момент стояв на пероні, ніхто не постраждав.

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