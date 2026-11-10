РФ прицельно атаковала поезд в Сумах
Российский беспилотник утром прицельно атаковал пригородный электропоезд в Сумах. В момент удара поезд стоял на перроне станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ОВА Олега Григорова и "Укрзализныцю".
Россияне продолжают атаковать гражданский транспорт и железнодорожную инфраструктуру Сумской области.
"В момент попадания поезд находился на перроне железнодорожной станции. Поездная бригада была в укрытии. Ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали", - сказали в "Укрзализныце".
"Призываю жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать указаниям железнодорожников. Безопасность людей - самое важное", - отмечается в сообщении ОВА.
Пассажиров также просят во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
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