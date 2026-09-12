РФ ударила четырьмя баллистическими ракетами по "Запорожстали", есть пострадавшие

12 сентября РФ третий раз за месяц атаковали "Запорожсталь" баллистикой. Четыре вражеских ракеты попали в производственную территорию предприятия, которое после предварительных ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Metinvest.

В результате атаки четверо работников предприятия были ранены.

Фактически речь идет о том, что РФ продолжает наносить удары по уже не работающему гражданскому промышленному объекту. Враг умышленно наносит ущерб производственным мощностям, рабочим местам и экономике Украины.

Операционный директор Группы Metinvest Александр Мироненко подчеркнул, что "Запорожсталь" производила чугун и сталь исключительно для гражданских нужд.

Последствия атаки РФ на "Запорожсталь" 12 сентября (Фото: metinvestholding)

По его словам, предприятие не выпускало продукции военного назначения и не имело на территории объектов, которые могли бы превратить его в военную цель.

После предыдущих ракетных ударов 11 и 27 августа комбинат так и не возобновил работу. Несмотря на это, в ночь на 12 сентября предприятие вновь подверглось атаке.

"К счастью, на этот раз обошлось без погибших, однако четверо наших работников получили травмы. Это уже системное уничтожение гражданской промышленности Украины, ее экономической основы и людей, обеспечивающих ее работу", - заявил Мироненко.

Последствия атаки РФ на "Запорожсталь" 12 сентября (Фото: metinvestholding)

По его словам, масштабы повреждений после каждой новой атаки увеличиваются. Окончательно оценить ущерб пока невозможно, однако предварительно его определяют как критический.

В результате нового удара врага повреждено:

основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов;

энергетическая система и сеть предприятия;

логистическая инфраструктура.

Поскольку после предыдущих атак комбинат не работал, угрозы техногенной аварии нет. Кроме того, на момент удара на территории предприятия находилось гораздо меньшее количество работников.

Сейчас на "Запорожстали" продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследованию поврежденных объектов. После их завершения специалисты смогут более точно определить характер и масштабы разрушений.