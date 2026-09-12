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РФ ударила чотирма балістичними ракетами по "Запоріжсталі", є постраждалі

14:36 12.09.2026 Сб
2 хв
Це вже третя балістична атака на підприємство за місяць
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила чотирма балістичними ракетами по "Запоріжсталі", є постраждалі Фото: Ворог намагається знищити "Запоріжсталь" (Getty Images)
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У ніч проти 12 вересня російські війська втретє за місяць атакували "Запоріжсталь" балістикою. Чотири ворожі ракети влучили у виробничу територію підприємства, яке після попередніх ударів 11 та 27 серпня досі не відновило роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Metinvest.

Внаслідок атаки четверо працівників підприємства були поранені.

Фактично йдеться про те, що РФ продовжує завдавати ударів по цивільному промисловому об'єкту, який уже не працює. Ворог умисно завдає шкоди виробничим потужностям, робочим місцям та економіці України.

Операційний директор Групи Metinvest Олександр Мироненко наголосив, що "Запоріжсталь" виробляла чавун і сталь виключно для цивільних потреб.

РФ ударила чотирма балістичними ракетами по &quot;Запоріжсталі&quot;, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на "Запоріжсталь" 12 вересня (Фото: metinvestholding)

За його словами, підприємство не випускало продукції військового призначення та не мало на території об'єктів, які могли б перетворити його на військову ціль.

Після попередніх ракетних ударів 11 та 27 серпня комбінат так і не відновив роботу. Попри це, в ніч на 12 вересня підприємство знову стало об'єктом атаки.

"На щастя, цього разу обійшлося без загиблих, однак четверо наших працівників дістали травми. Це вже системне знищення цивільної промисловості України, її економічної основи та людей, які забезпечують її роботу", - заявив Мироненко.

РФ ударила чотирма балістичними ракетами по &quot;Запоріжсталі&quot;, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на "Запоріжсталь" 12 вересня (Фото: metinvestholding)

За його словами, масштаби пошкоджень після кожної нової атаки збільшуються. Остаточно оцінити збитки наразі неможливо, однак попередньо їх визначають як критичні.

Внаслідок нового удару ворога пошкоджено:

  • основне та допоміжне обладнання доменного й мартенівського цехів;
  • енергетичну систему та мережі підприємства;
  • логістичну інфраструктуру.

Оскільки після попередніх атак комбінат не працював, загрози техногенної аварії немає. Крім того, на момент удару на території підприємства перебувала значно менша кількість працівників.

Наразі на "Запоріжсталі" тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та обстеження пошкоджених об'єктів. Після їх завершення фахівці зможуть точніше визначити характер і масштаби руйнувань.

Що важливо розуміти, Росія посилює атаки на українські металургійні підприємства, водночас продовжуючи постачати власну продукцію на світові ринки, зокрема до країн ЄС.

Ба більше, стало відомо, що металургійні комбінати страждають через надто високу ціну на електроенергію.

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Запорожсталь Війна Росії проти України Ракетна атака
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