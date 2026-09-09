РФ уничтожает украинские заводы и зарабатывает на ЕС: стальные санкции до сих пор не работают?

Россия усиливает удары по украинским металлургическим предприятиям, в то время как сама продолжает поставлять продукцию на международные рынки, в частности, в ЕС. Это создает для российской металлургии дополнительное конкурентное преимущество и требует более жесткой санкционной политики со стороны Украины и партнеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку NV.

Россия уничтожает украинские заводы

За последний месяц российские ракеты ударили по меньшей мере по четырем украинским предприятиям - "Запорожстали", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Каметстали" и по Днепровскому металлургическому заводу. Есть погибшие и раненые, часть производств остановлена.

На "АрселорМиттал Кривой Рог" были повреждены ключевые производственные объекты, из-за чего часть процессов пришлось приостановить. "Запорожсталь" и "Каметсталь" после атак полностью остановили производство.

Для украинской металлургии это очередная волна потерь после оккупации части предприятий Донбасса в 2014 году, уничтожения и захвата крупных активов в Мариуполе, Авдеевке и других городах в 2022 году, а также потери Покровской угольной группы в 2024-2025 годах.

Тем не менее, отрасль смогла частично возобновить производство, перестроить логистику и адаптироваться к дефициту электроэнергии. Но новая серия ударов останавливает работу компаний – это значит утрату рабочих мест, налоговых поступлений и экспортной выручки.

Отдельной проблемой остается неравная конкуренция на внешних рынках: пока украинские заводы тратят средства на восстановление и работают в условиях военных рисков, отдельные российские металлургические компании продолжают поставки в Евросоюз.

Санкционные лазейки и новые ограничения для Украины

В частности, несмотря на санкции и ограничения, российские компании НЛМК, "Евраз" и другие сохраняют доступ к европейскому рынку. Только в 2026 году у России есть возможность поставить в ЕС около 3 млн тонн слябов в пределах действующих исключений и переходных периодов.

В то же время, украинская металлургия сталкивается с дополнительными ограничениями – действием CBAM и новыми импортными квотами ЕС, которые сократили возможности экспорта украинской стали.

Эксперты отмечают, что в таких условиях Украина должна добиваться полного закрытия для российской металлопродукции тех рынков, которые до сих пор остаются доступными, используя главный аргумент – российские атаки уменьшают украинское производство и создают дополнительное пространство для российских конкурентов.

В результате Украина теряет производство, экспорт и налоги, в то время как российские компании получают возможность увеличивать долю на внешних рынках.

Почему металл – это основа национальной стойкости

Горно-металлургический комплекс остается одним из ключевых секторов украинской экономики, обеспечивая валютную выручку, занятость, налоговые поступления, а также грузовую базу железной дороги и портов.

Поэтому атаки на металлургические предприятия предлагается рассматривать не только как удары по отдельным производствам, но и системное давление на экономическую основу Украины.

В такой ситуации украинская сторона должна усиливать аргументацию перед ЕС: страна-агрессор не должна получать конкурентное преимущество от уничтожения промышленности государства, против которого ведет войну.

Заводы под Брюсселем и миллиарды для соратников Путина

Ранее издание Kyiv Independent выяснило, что Бельгия до сих пор активно импортирует российские стальные полуфабрикаты. А владелец НЛМК, олигарх и близкий соратник путина Владимир Лисин, находящийся под санкциями Украины, Канады и Австралии, остается вне санкционных списков ЕС.

Сейчас РФ обеспечивает 58% импорта стальных слябов в Евросоюз. Треть этих поставок идет именно в Бельгию, где два завода Лисина продолжают работать фактически в пригороде Брюсселя.

Как пишет издание, ситуация выглядит странно – Европа декларирует экономическое давление на Кремль, но оставляет лазейки, позволяющие российским олигархам зарабатывать миллиарды даже во время войны. И приезжать в Брюссель как к себе домой.