РФ этой ночью обстреляла Сумскую область: пострадала инфраструктура, дома и транспорт

Атака на Север

Россияне систематически осуществляют атаки на северные области и Сумщина - не исключение. Кроме эскалации на фронте враг не прекращает наносить вред и гражданскому населению региона.

Напомним, недавно россияне в очередной раз атаковали дронами общины Сумщины. Часть беспилотников было сбито, но часть все же попали, из-за чего были повреждены дома и инфраструктура.

Еще сообщалось, как РФ нанесла массированный удар по Сумской области - тогда погибли несколько человек, более 10 человек получили ранения.

Незадолго до этого на Сумщине дроны убили водителя грузовика и мотоциклиста. Враг целенаправленно атаковал транспортные средства, что привело к трагическим последствиям.