РФ цієї ночі обстріляла Сумщину: постраждала інфраструктура, будинки та транспорт

Атака на Північ

Росіяни систематично здійснюють атаки на північні області і Сумщина - не виключення. Окрім ескалації на фронті ворог не припиняє завдавати шкоду і цивільному населенню регіону.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вчергове атакували дронами громади Сумщини. Частину безпілотників було збито, але частина все ж влучили, через що були пошкоджені будинки та інфраструктура.

Ще повідомлялось, як РФ завдала масованого удару по Сумській області - тоді загинули кілька осіб, понад 10 людей отримали поранення.

Незадовго до цього на Сумщині дрони вбили водія вантажівки та мотоцикліста. Ворог цілеспрямовано атакував транспортні засоби, що призвело до трагічних наслідків.