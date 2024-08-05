Уничтожение "Ростова-на-Дону" выводит из строя еще четыре субмарины РФ, - Defence Express
Уничтожение подводной лодки "Ростов-на-Дону" свидетельствует о невозможности России ремонтировать свои субмарины в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
По мнению аналитиков издания, на сегодняшний день россияне не способны ремонтировать свои подводные лодки в Черном море. Они обратили внимание на тот факт, что главным ремонтным заводом субмарин в регионе является Севастопольский морской завод. Причем даже это предприятие раньше не всегда могло выполнять такие работы - некоторым подлодкам приходилось проплывать вокруг Европы, чтобы пройти плановые ремонты на "Кронштадтском морском заводе".
По данным аналитиков, сегодня Россия имеет в Черном море еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса".
Для всех этих российских подводных лодок отсутствует возможность выхода из Черного моря, поскольку Турция перекрыла пролив Босфор. Поэтому единственная возможная альтернатива - судоремонтный завод в Новороссийске, однако он никогда не занимался подводными лодками. К тому же, даже в бухте Новороссийска враг держит субмарины в полупогруженном состоянии. Также для подобных ремонтов не подходят судостроительные и ремонтные предприятия в Керчи.
Таким образом, отмечают аналитики Defence Express, пока все указанные российские подводные лодки остались без возможности полноценного ремонта, потому что для этого их следует загнать "под удар" во временно оккупированный Севастополь. Это при том, что эксплуатация всех трех подводных лодок проекта "Варшавянка" крайне активна и частота их ремонта и обслуживания выше норм мирного времени.
В связи с возникшей ситуацией, по мнению аналитиков, "вывод из строя четырех подводных лодок РФ - это лишь вопрос времени".
Уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону"
Впервые Воздушные силы ВСУ повредили подводную лодку "Ростов-на-Дону" 13 сентября 2023 года. По Севастопольскому морскому заводу им. Орджоникидзе ударили ракетами Storm Shadow.
3 августа 2024 года наши военные повторно атаковали "Ростов-на-Дону" и субмарина полностью затонула.
Что известно и чем ВСУ могли потопить российскую субмарину в Севастополе, - читайте в материале РБК-Украина.
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