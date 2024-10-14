Российский флот уже не влияет на ход боевых действий в Украине, - Плетенчук
Российский флот фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Профессиональнее на этот вопрос могут ответить коллеги по разведке. Я могу отметить, что какой бы там ни была степень готовности и количество единиц, - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может", - сказал Плетенчук.
По его словам, враг мог бы перебросить некоторые единицы внутренними водами, однако не будет этого делать, поскольку "не может справиться даже тем единицам, которые у них остаются в Черноморском море, который фактически парализован в Азово-Черноморском регионе".
"Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморья, оттуда сюда они так же не могут попасть", - добавил спикер ВМС.
Он отметил, что слабость российского флота подтверждают реальные боевые действия в Украине.
По словам Плетенчука, Россия считает себя "мощным морским государством", однако она все равно технологически отстает от стран НАТО.
Напомним, по информации МВД Украины, в акватории Черного моря сегодня утром военные снова зафиксировали вражеские корабли.
В частности, по состоянию на 06:00, 14 октября, в Черном море находятся два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Тем временем, в Азовском море, как и в прошлые дни, судов РФ нет. Однако два корабля фиксируют в Средиземном море. Оба являются ракетоносителями с общим залпом до 12 ракет типа "Калибр".
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