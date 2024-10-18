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Есть ли ракетоносители РФ в Черном море сегодня: в ВМС ответили

Пятница 18 октября 2024 07:39
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Есть ли ракетоносители РФ в Черном море сегодня: в ВМС ответили Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 18 октября, украинские военные снова фиксируют ракетоноситель РФ в акватории Черного моря. Однако он не представляет угрозы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В частности, сегодня в Черном замечен один корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Однако его общий залп ракет по состоянию на сегодняшний день составляет 0 единиц.

В Азовском море, как и в прошлые дни и недели, судна россиян отсутствуют. Однако военные зафиксировали четыре корабля РФ в Средиземном море. Из них три являются ракетоносителями "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

Есть ли ракетоносители РФ в Черном море сегодня: в ВМС ответили

Напомним, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона, что российский флот фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине. Что же касается Средиземного моря, оттуда враг так же не может попасть.

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