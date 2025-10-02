ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ давит ядерными и экономическими стимулами для нормализации отношений с США, - ISW

США, Четверг 02 октября 2025 08:00
UA EN RU
РФ давит ядерными и экономическими стимулами для нормализации отношений с США, - ISW Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getyy Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кремль давит на Вашингтон ядерными угрозами и экономическими стимулами с целью нормализации отношений, но при этом отвергает переговоры с Украиной и умышленно затягивает войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова от 1 октября о том, что третий раунд американо-российских обсуждений для решения "спорных вопросов" между государствами, "обязательно состоится до конца осени", но конкретная дата еще не согласована.

Он также отметил, что Москва ожидает ответа президента США Дональда Трампа касательно недавнего предложения Владимира Путина продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений - III (START).

Этот документ вступил в силу 5 февраля 2011 года, но Кремль предлагает продлить его на один год после завершения действия 5 февраля 2026 года.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что США должны либо "двигаться к стабилизации" с Россией, либо вступить в новую гонку вооружений, которой Москва противостоит, но "гарантированно обеспечит собственную безопасность".

В то же время, представитель Кремля Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Россия не может планировать контакты на высоком уровне с Украиной, поскольку Киев остановил переговорный процесс.

Дискредитация Украины

По мнению экспертов Института изучения войны, все месседжи доказывают попытки России нормализовать двусторонние отношения с США с экономической и политической выгодой.

В то же время, отметили аналитики, Кремль затягивает войну в Украине для получения дополнительных преимуществ на поле боя и препятствует мирным усилиям.

"Россия также пытается дискредитировать Украину, безосновательно обвиняя Киев в остановке переговорного процесса, чтобы отвлечь от жестких требований Москвы, которые фактически сводятся к полной капитуляции страны", - говорится в отчете ISW.

Санкционные угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп в течение лета неоднократно угрожал ввести против России "адские" санкции за отказ от переговоров и завершения войны в Украине. Однако до сих пор такие ограничения введены не были.

В начале сентября глава Белого дома пригрозил Кремлю "сильным ударом" по российской нефти и банкам и подчеркнул, что "терпение заканчивается очень быстро".

Издание The Wall Street Journal сообщило, что США передадут Украине разведывательные данные для ударов по энергетическим объектам на территории России. Также ВСУ могут получить американские ракеты большой дальности.

Тем временем согласно статистике, в 2024 году Россия была крупнейшим импортером топлива для ядерных реакторов на атомных электростанциях США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня