РФ срочно разворачивает еще 4 полка и 162 батареи для противодействия украинским дронам, - Сырский

Российская армия срочно разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Сирский заслушал доклад военной разведки по развитию войск беспилотных систем РФ.
На 2026 год Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к беспилотникам разных типов.
Также противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями. Украинское командование это анализирует и учитывает в собственном планировании.
"В то же время враг срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам. Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края", - сообщил главком.
По его словам, фактически россияне масштабируют свои войска беспилотных сил, копируя украинские технические, тактические и организационные решения. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях.
"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию", - отметил Сырский.
Кроме того, главком отметил, что современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов.
"Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременное и ритмичное снабжение таких платформ в соответствии с потребностями подразделений", - добавил он.
Во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности, по применению дронов-перехватчиков для прикрытия пехотных групп.
Среди ключевых задач - повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ.
