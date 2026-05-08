РФ срочно разворачивает еще 4 полка и 162 батареи для противодействия украинским дронам, - Сырский

Сирский заслушал доклад военной разведки по развитию войск беспилотных систем РФ.

На 2026 год Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к беспилотникам разных типов.

Также противник наращивает поставки в войска ударных дронов с турбореактивными двигателями. Украинское командование это анализирует и учитывает в собственном планировании.



"В то же время враг срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам. Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края", - сообщил главком.

По его словам, фактически россияне масштабируют свои войска беспилотных сил, копируя украинские технические, тактические и организационные решения. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем удерживать инициативу и задавать темп. Наше преимущество в FPV-дронах растет. Начиная с декабря, уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем Россия успевает мобилизовать в свою армию", - отметил Сырский.

Так, только в течение апреля украинскими беспилотными комплексами:

выполнено почти 357 тысяч боевых задач;

поражено более 160,7 тысячи верифицированных целей - это на 2% больше, чем в марте;

подавлено более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БпАК;

средствами Middle Strike на дистанции 20-250 км поражено 424 объекта противника.

Кроме того, главком отметил, что современная война стремительно повышает роль наземных роботизированных комплексов.

"Сегодня роботы не только воюют, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают уже более 60% логистических перевозок в интересах войск. Именно поэтому критически важно обеспечить своевременное и ритмичное снабжение таких платформ в соответствии с потребностями подразделений", - добавил он.

Во время ежемесячного совещания по вопросам развития БпС отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности, по применению дронов-перехватчиков для прикрытия пехотных групп.

Среди ключевых задач - повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ.