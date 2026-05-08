РФ тайно восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе

Последние маневры кораблей РФ свидетельствуют о подготовке к долгосрочному базированию после длительной паузы, отмечает портал. Долгое время российское присутствие в регионе было минимальным и в море находился только один корвет "Стойкий" (F545).

Однако его маршрут оказался странным: корабль обошел всю Африку и участвовал в учениях в Кейптауне. Он заходил на Сейшельские острова и в Иран. Вместо возвращения домой после изнурительного похода корвет остался у сирийских берегов.

Ранее российские походы в Сирию напоминали обычные заходы в порты. Теперь корабли занимают причалы на постоянной основе. "Стойкий" неделями стоит у пирсов, которые предназначены для постоянной флотилии.

Политическая ситуация в Дамаске тоже способствует россиянам. В декабре 2024 года действие военных соглашений приостанавливали, однако сейчас их восстановили. Этому поспособствовал вывод последних американских подразделений из Сирии в середине апреля. Теперь российские военные чувствуют себя хозяевами на сирийском побережье, говорится в материале.

Тайный конвой и маскировка в море

Главным доказательством восстановления базы стало движение большого логистического конвоя. Его сопровождает мощный фрегат "Адмирал Касатонов" (F461). Это современный боевой корабль с внушительным вооружением. В составе группы идут три судна, которые уже находятся под международными санкциями.

В конвой входят следующие суда:

танкер-продуктовоз "Генерал Скобелев";

грузовое судно "Спарта";

нефтеналивное судно "Академик Пашин".

Эти корабли обычно перевозят оружие и военные ресурсы и их поведение в море является крайне подозрительным. Например, танкер "Генерал Скобелев" намеренно подделывает сигналы системы AIS. Судно делает вид, что до сих пор находится в акватории Балтийского моря, хотя на самом деле оно уже прошло Гибралтарский пролив. Эксперты уверены, что конвой направляется именно в Тартус.