RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ тайно восстанавливает военную базу в сирийском Тартусе

03:40 08.05.2026 Пт
2 мин
В море заметили таинственный конвой РФ с боевыми кораблями
aimg Филипп Бойко
Фото: военный корабль флота РФ (росСМИ)

Российская Федерация начала процесс восстановления своей военно-морской базы в сирийском Тартусе. Флот Кремля снова закрепляется в стратегически важном регионе после ухода американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессиональный морской портал The Maritime Executive.

Читайте также: Ближневосточная "Швеция": Сирия заявила о нейтралитете на фоне эскалации в регионе

Последние маневры кораблей РФ свидетельствуют о подготовке к долгосрочному базированию после длительной паузы, отмечает портал. Долгое время российское присутствие в регионе было минимальным и в море находился только один корвет "Стойкий" (F545).

Однако его маршрут оказался странным: корабль обошел всю Африку и участвовал в учениях в Кейптауне. Он заходил на Сейшельские острова и в Иран. Вместо возвращения домой после изнурительного похода корвет остался у сирийских берегов.

Ранее российские походы в Сирию напоминали обычные заходы в порты. Теперь корабли занимают причалы на постоянной основе. "Стойкий" неделями стоит у пирсов, которые предназначены для постоянной флотилии.

Политическая ситуация в Дамаске тоже способствует россиянам. В декабре 2024 года действие военных соглашений приостанавливали, однако сейчас их восстановили. Этому поспособствовал вывод последних американских подразделений из Сирии в середине апреля. Теперь российские военные чувствуют себя хозяевами на сирийском побережье, говорится в материале.

Тайный конвой и маскировка в море

Главным доказательством восстановления базы стало движение большого логистического конвоя. Его сопровождает мощный фрегат "Адмирал Касатонов" (F461). Это современный боевой корабль с внушительным вооружением. В составе группы идут три судна, которые уже находятся под международными санкциями.

В конвой входят следующие суда:

  • танкер-продуктовоз "Генерал Скобелев";
  • грузовое судно "Спарта";
  • нефтеналивное судно "Академик Пашин".

Эти корабли обычно перевозят оружие и военные ресурсы и их поведение в море является крайне подозрительным. Например, танкер "Генерал Скобелев" намеренно подделывает сигналы системы AIS. Судно делает вид, что до сих пор находится в акватории Балтийского моря, хотя на самом деле оно уже прошло Гибралтарский пролив. Эксперты уверены, что конвой направляется именно в Тартус.

Что еще актуального известно о Сирии

Для Сирии именно РФ стала основным поставщиком нефти. Как мы уже сообщали, поставки нефти из России в Сирию в 2026 году выросли на 75% - до примерно 60 000 баррелей в сутки.

Тем временем Германия хочет вернуть в Сирию сотни тысяч беженцев. Эту тему на встрече обсудили глава правительства ФРГ Фридрих Мерц и президент Сирии Ахмед аль-Шараа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна в Сирии