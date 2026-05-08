РФ таємно відновлює військову базу у сирійському Тартусі

Російська Федерація розпочала процес відновлення своєї військово-морської бази в сирійському Тартусі. Флот Кремля знову закріплюється у стратегічно важливому регіоні після відходу американців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фаховий морський портал The Maritime Executive.
Останні маневри кораблів РФ свідчать про підготовку до довгострокового базування після тривалої паузи, зазначає портал. Довгий час російська присутність у регіоні була мінімальною й у морі перебував лише один корвет "Стойкий" (F545).
Проте його маршрут виявився дивним: корабель обійшов усю Африку та брав участь у навчаннях у Кейптауні. Він заходив на Сейшельські острови та до Ірану. Замість повернення додому після виснажливого походу корвет залишився біля сирійських берегів.
Раніше російські походи до Сирії нагадували звичайні заходи в порти. Тепер кораблі займають причали на постійній основі. "Стойкий" тижнями стоїть біля пірсів, які призначені для постійної флотилії.
Політична ситуація в Дамаску теж сприяє росіянам. У грудні 2024 року дію військових угод призупиняли, проте зараз їх відновили. Цьому посприяло виведення останніх американських підрозділів із Сирії в середині квітня. Тепер російські військові почуваються господарями на сирійському узбережжі, йдеться у матеріалі.
Головним доказом відновлення бази став рух великого логістичного конвою. Його супроводжує потужний фрегат "Адмірал Касатонов" (F461). Це сучасний бойовий корабель зі значним озброєнням. У складі групи йдуть три судна, які вже перебувають під міжнародними санкціями.
До конвою входять такі судна:
Ці кораблі зазвичай перевозять зброю та військові ресурси і їхня поведінка в морі є вкрай підозрілою. Наприклад, танкер "Генерал Скобелєв" навмисно підробляє сигнали системи AIS. Судно вдає, що досі перебуває в акваторії Балтійського моря, хоча насправді воно вже пройшло Гібралтарську протоку. Експерти впевнені, що конвой прямує саме до Тартуса.
Для Сирії саме РФ стала основним постачальником нафти. Як ми вже повідомляли, постачання нафти з Росії до Сирії у 2026 році зросли на 75% - до приблизно 60 000 барелів на добу.
Тим часом Німеччина хоче повернути до Сирії сотні тисяч біженців. Цю тему на зустрічі обговорили глава уряду ФРН Фрідріх Мерц та президент Сирії Ахмед аль-Шараа.