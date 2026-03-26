RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

За РФ и Китаем будут наблюдать из космоса: Писториус уже договорился с Австралией

06:07 26.03.2026 Чт
2 мин
Представители стран предсказали угрозу Китая и РФ в космосе
Маловичко Юлия
Фото: глава правительства ФРГ Борис Писториус (Getty Images)

Австралия и Германия подписали письмо о намерениях по развитию такого сотрудничества, которое должно существенно усилить наблюдение за действиями третьих государств в космической сфере.

На совместной пресс-конференции представители стран подчеркнули угрозу усиленных наступательных возможностей Китая и России в космосе - включая глушение, ослепление или возможность уничтожать спутники.

В ответ они объявили о намерении создать независимую глобальную сеть датчиков и сенсоров, которую можно назвать системой раннего предупреждения (early warning system) для защиты собственных космических систем.

Немецкий министр обороны Борис Писториус в контексте этого отметил, что прямыми соседями в космосе являются именно Китай и Россия, что подчеркивает важность развития независимой системы слежения:

Пресс-конференция состоялась в рамках первого за восемь лет визита немецкого министра обороны в Австралию, что подчеркнуло углубление двусторонних отношений.
Кроме космического наблюдения, стороны также обсуждали соглашение о статусе войск (SOFA) и сотрудничество в оборонной промышленности.

Напомним, что в феврале российские космические спутники успешно перехватывали связь над Европой, таким образом получив доступ к секретным данным.

Также сообщалось, как представитель МИД Георгий Тихий сказал осенью прошлого года, что китайские спутники над Украиной наблюдаются уже не впервые, а их цель - мониторинг важных объектов в контексте российской агрессии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
