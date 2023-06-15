РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска

"Противник увеличивает количество тактических групп ракетных войск в приграничных с Украиной районах. По имеющимся данным, в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал", - рассказал Громов.

По его словам, из-за этого растет угроза нанесения ударов противником ракетами типа Х-35.

"Их дальность стрельбы позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал Громов.

При этом он отметил, что в настоящее время агрессор сосредоточился на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением.

Что известно о комплексе "Бал"

"Бал" - российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и побережья; защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в ЦНС уже сообщали, что российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать украинские города.

Эта установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск Черноморского флота РФ, базирующейся в поселке Уташ Краснодарского края.

Россия продолжает обстреливать Украину

Напомним, что почти каждую ночь путинские войска используют для атак по мирным городам Украины ракеты и дроны. Лишь этой ночью враг применил четыре крылатых ракеты и два десятка иранских "Шахедов".

От рук российских террористов пострадала Днепропетровская область, где ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. При этом еще недавно ракетная атака россиян унесла жизни 13 человек.

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