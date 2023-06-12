Для обстрела Украины РФ планирует использовать береговые ракетные комплексы, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщается, установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск черноморского флота РФ, базирующейся в поселке Уташ Краснодарского края.

Этот дивизион предназначен для поражения кораблей, однако из-за отсутствия соответствующих ракет "Бал" получил такую же дальность и возможность стрельбы по сухопутным целям, как и береговой ракетный комплекс "Бастион", применяющий сверхзвуковую ракету "Оникс".

Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, прошедшие модернизацию в 2021 году и получившие новые возможности, а дальность увеличили с 260 до 500 км.

Береговой ракетный комплекс "Бал"

"Бал" - российский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. Комплекс предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и побережья; защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта. Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.

Обстрел Украины

Армия РФ утром 12 июня обстреляла Авдеевку двумя ракетами. В результате удара два человека получили ранения.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Херсонской области 26 раз за прошедшие сутки, и в результате вражеских атак погибли и ранены среди гражданских.

В воскресенье, 11 июня, российские военные атаковали лодку с гражданскими во время их эвакуации с левого берега Херсонской области. В результате обстрела пострадали 23 человека, трое - погибли.