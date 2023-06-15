РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику

"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", - розповів Громов.

За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.

При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Що відомо про комплекс "Бал"

"Бал" - російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.

Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в ЦНС вже повідомляли, що російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", щоб обстрілювати українські міста.

Ця установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ Чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.

Росія продовжує обстрілювати Україну

Нагадаємо, що майже щоночі путінські війська використовують для атак по мирних містах України ракети та дрони. Лише цієї ночі ворог застосував чотири крилаті ракети і два десятки іранських "Шахедів".

Від рук російських терористів вкотре постраждала Дніпропетровська область, де ракети влучили по двох промислових підприємствах у Кривому Розі. При цьому лише нещодавно ракетна атака росіян забрала життя 13 людей.

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