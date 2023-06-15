РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику

Війська РФ нарощують в прикордонні з Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ. Через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ у прикордонних з Україною районах. За наявними даними, в Брянську область переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал", - розповів Громов.
За його словами, через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.
"Їх дальність стрільби дозволяє вражати об'єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - сказав Громов.
При цьому він зазначив, що на даний час агресор зосередився на цілях пов'язаних із логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.
"Бал" - російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту.
Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.
Нагадаємо, раніше в ЦНС вже повідомляли, що російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", щоб обстрілювати українські міста.
Ця установка належить 11-й окремій береговій ракетно-артилерійській бригаді військ Чорноморського флоту РФ, що базується в селищі Уташ Краснодарського краю.
Нагадаємо, що майже щоночі путінські війська використовують для атак по мирних містах України ракети та дрони. Лише цієї ночі ворог застосував чотири крилаті ракети і два десятки іранських "Шахедів".
Від рук російських терористів вкотре постраждала Дніпропетровська область, де ракети влучили по двох промислових підприємствах у Кривому Розі. При цьому лише нещодавно ракетна атака росіян забрала життя 13 людей.
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